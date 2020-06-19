Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda 2019-2020 Ders Yılı Sona Erdi.

Yaz Okulu 22 Haziran Pazartesi Günü Başlıyor.

İsterdik ki çocuklarımızla anılarımıza güzel anılar katalım hep birlikte bu güzel mutluluğu yaşayalım “çok heyecanlandım” sözleri yüreklerimizi ısıtsın…

2019-2020 ders yılını evet, farklı bitirdik biz sosyal medyada “altinyildizkresveanaokulu” adresimizdeyiz: 334 adet eğitim videosuyla, 216 gün online eğitim yaparak ve sevgili öğretmenlerimizin günlük çalışmalarıyla çocuklarımızla iletişimde olarak bir nebze de olsa bu dönemde onları gülümsetmek istedik. Bu dönemde özveriyle öğretmen – öğrenci ve ailelerimizle hep birlikteydik. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz.

Çocuklarımızın aileleri ile kaliteli zaman geçirmeleri onların mutluluğuna mutluluk kattı. Ailelerimizin evlatları ile sağlıklı –mutlu olmaları bizi de mutlu etti. Yaşamınızda hep mutlu olmanız dileğiyle.

1 Haziran 2020 tarihinden bugüne kadar tüm hijyen kurallarına uyarak okulumuzda başlayan yüz yüze eğitimimiz yaparak, yaşayarak çocuklarımızla farklı etkinlikler yaptık. Bir parça özlemimizi giderdik.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulumuz 22 Haziran 2020’de yaz okuluna devam edecektir.

2020-2021 Eğitim öğretim yılında birlikte olmak dileğiyle.

Mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.