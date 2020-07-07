Altınyıldız Kreş ve Anaokulu;‘‘Biz Yeni Döneme Hazırız!’’

2020-2021 Eğitim – öğretim için hazırız. Anaokulu Müdürü Hülya ÇETE; “Okulumuzda herkesin sağlığı için aldığımız önlemlerle, sosyal mesafe kurallarına uygun sınıf düzenlenmesiyle, düzenli dezenfekteyle, izolasyon odamızla, sağlık çalışanımızla çocuklarımızın günde 3 defa ateş ölçümleriyle, çocuğumuz için güvenilir bir okuluz.

Uzman deneyimli eğitim kadrosuyla, fiziki koşulları ile çocuklar için uygun konumuyla müstakil okul kampüsü ve tesislerinde çocuklarımıza sağlıklı, başarılı ve mutlu gelecek sunuyoruz.

Yaz okulumuzda öğrencilerimiz halen eğitim ve öğretime güven içerisinde devam etmektedir.12 ay boyunca hizmet vermeye devam ediyoruz.

Okul öncesinde kalitenin adresi Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda

çağdaş, yaratıcı, özgüveni yüksek bireyler yetiştiriyoruz.

Siz de bu ayrıcalıklı eğitim imkânından yaralanın, yarına emin adımlarla başlayın.

2020-2021 kayıtlarımıza büyük ilgi gösteren velilerimize teşekkür ederiz.

Büyük Önder Atatürk’ün söylediği gibi “İnsanlığın düşmanı; Cehalet, Cehaletin Düşmanı Eğitimdir.” dedi.