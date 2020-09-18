'Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yüz Yüze Eğitimde de Güvenin Adresi!'

Türkiyenin en modern, en büyük okulöncesi eğitim kurumları arasında yer alan Özel Altınyıldız Koleji ve Anaokulu, TSE Temiz okul belgesi alan ilimizdeki ilk Kreş ve Anaokuludur.

Öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık. En değerlilerimiz, sabah HES Kodu sorgulaması ile okula giriş yapıyorlar.Sağlık görevlilerimiz tarafından gün boyu ateş ölçümü ve kontroller yapılarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitime devam ediyoruz.

En güzeli çocukla çocuk olmak deyip “Bahçede Güne Merhaba Egzersizleri” ile sınıf içi etkinlikler, İngilizce, Akıl oyunları, Müzik, Satranç, Halk Oyunları, Montessori, Drama, Beden Eğitimi, Robotik Kodlama dersleri ile eğitimde fark yaratmaya devam ediyoruz.

Beden eğitimi dersinin yanı sıra Tenis, Badmintan, Okçuluk, Dart, Lakros, Bocce gibi branş eğitimlerimiz ile yetenek seçimini destekleyici eğitimlerimize devam ediyoruz.

Okul öncesi ve branş derslerimizle günlerimizi dolu dolu yaşıyoruz.

Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu güven içerisinde yüzyüze eğitime devam ederek, “Çocuksu duyguların heyecanını yaşamaya devam edelim” diyoruz.