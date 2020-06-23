Son Dakika
Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yaz Okulu Açıldı
Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda uzman öğretmenlerimizle çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan yaz programımız, zengin içeriği ve aktivitelerle, çocuklara dolu dolu geçirecekleri bir tatil imkânı sunuyor.
Nevşehir 23.06.2020, 16:57
Yaz okulumuz 23 Haziran 2020 açılmıştır, 28 Ağustos 2020 tarihinde sona erecektir.
Sosyal mesafe kurallarına uyularak, hijenik bir ortamda öğrenciler güvenle yaz okulumuza geliyor.
Yaz okulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı verilmektedir.
İlimizin ve bölgemizin en büyük, en donanımlı Kreş ve Anaokulu olan Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda çocuklarımız geleceğe bir adım önde başlasın.