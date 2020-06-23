Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Yaz Okulu Açıldı

Yaz okulumuz 23 Haziran 2020 açılmıştır, 28 Ağustos 2020 tarihinde sona erecektir.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak, hijenik bir ortamda öğrenciler güvenle yaz okulumuza geliyor.

Okula hazırlık ve okul öncesi eğitim çalışmalarının ve eğlenceli oyunlarla desteklendiği yaz okulumuz başlamıştır.

Yaz okulumuzda sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı verilmektedir.

İlimizin ve bölgemizin en büyük, en donanımlı Kreş ve Anaokulu olan Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda çocuklarımız geleceğe bir adım önde başlasın.