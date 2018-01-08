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Altınyıldız Kreş Ve Anaokulu Nissara Avm Etkinlikleri Başladı

İlimizin en büyük kreş ve anaokulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri Nissara alış veriş merkezinde etkinlik düzenledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:55
Altınyıldız Kreş Ve Anaokulu Nissara Avm Etkinlikleri Başladı
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Altınyıldız Kreş ve Anaokulunun alanında uzman öğretmen kadrosu hafta sonu demeden etkinlik çalışmalarına devam ediyor.Nissara alış veriş merkezindeki etkinliğe oldukça yoğun katılım olmuştur. Etkinliğe katılan okul öncesi çağındaki ilimizin sevgili çocuklarına yüz boyama, kinetik kum, resim ve oyun hamuru çalışmaları uygulanmıştır. Etkinliğe katılan çocukların velileri de çocuklarının yaptığı birbirinden güzel çalışmaların heyecan ve mutluluğunu yaşamışlardır. Öğrenci velilerine Altınyıldız Anaokulu Müdürü Mustafa Uçar ve öğretmenlerimiz tarafından Kreş ve Anaokulumuzun çalışmaları hakkında bilgiler verildi.Etkinliğimize katılan tüm çocuklara ve velilerine,Nissara alış veriş merkezinin tüm yönetici ve personeline, ayrıca etkinlikte görev alan Altınyıldız Kreş ve Anaokulunun idareci, öğretmen ve personeline teşekkür ederiz.

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