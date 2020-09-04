Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Eğitimde Fark Yaratıyor!

Türkiye’nin en büyük, en donanımlı okul öncesi eğitim kurumları arasında yer alan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, özgün eğitimiyle büyük beğeni topluyor. Doğayla baş başa, yemyeşil bir ortamda hertürlü sağlık tedbirleri alınarak Haziran ayından itibaren ara vermeden eğitime devam eden Altınyıldızlılar, zorlukları birlikte aşarak öğrencilerimizi mutlu ve başarılı bir geleceğe hazırlıyor.

Sınıflarımızda yapılan öğretici ve eğitici etkinliklerin yanı sıra Beden Eğitimi, Yoga, Akıl Oyunları, Müzik, Robotik Kodlama, İngilizce, Drama, Montessori, Satranç, Halk Oyunları, okuma yazma çalışma ile ilkokula hazırlıyoruz. Dop dolu içeriğimiz ve fiziki koşullarımızla eğitime hız kesmeden devam ediyoruz.

Biz birlikte eğlenip birlikte öğreniyoruz.