Altınyıldız Kreş ve Anaokullular Bilim Şenliğinde Eğlenirken Öğreniyorlar

Geçen hafta okulumuzda düzenlenen bilim şenliğinde seçtikleri eğlenceli deneyleri öğretmenleriyle birlikte uyguladılar.

Türk Yıldızları sınıfı Yanardağ Deneyi, Gökkuşağı sınıfı Tat Ayırt Etme Deneyi, Atom Karıncalar sınıfı Mısırlar Dans Ediyor, Minik Kalpler Patlayan Balon, Deniz Yıldızları Baloncuk Deneyi yaptılar. Heyecanlı öğrencilerimiz gördükleri karşısında şaşırdılar ve çok eğlendiler.

Şenlik sırasında çocukların yaşadığı deneyim ve heyecan görülmeye değerdi. Yapılan deneyleri izleyen öğrencilerimiz keyifli dakikalar yaşadılar. Bu şenlik sayesinde önce deney malzemelerini öğrenen miniklerimiz deneyin amacını ve yapılışını da öğrenerek eşsiz bir deneyim yaşadılar.

Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.