Altınyıldız Kreş Anaokulu’nda Masterbrain Yarışması!

Kazananın değil, kazanımların olduğu MasterBrain yarışmasında iki hafta boyunca bol çeşitli dikkat, zekâ oyunları ile sevgili öğrencilerimizin grup iletişimi, dikkat, odaklanma, zekâ gelişimlerine yarışma atmosferiyle daha eğlenceli katkı sağlandı.

MasterBrain yarışması sonunda katılan tüm öğrencilerimize katılım belgesi ve günün hatırası taçlar hediye edildi.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu FitBeyin atölyesinde gerçekleştirilen Akıl Oyunları etkinlikleri Nevşehir’de okul öncesi eğitimde yeni bir çığır açmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’ye örnek gösterilen Altınyıldız Kreş ve Anaokulu geleceğin güçlü Türkiye’sinin liderlerini yetiştirmektedir.