Altınyıldız Kolejli Ömer Şen Türkiye Birincisi!

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği Atatürk’ü Anma Koşusu, 10 Kasım 2018 Cumartesi günü Ankara’da yapıldı.
Nevşehir Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Şen 4.000 metre koşusunda Liseler arası Türkiye 1.si oldu.
Büyük Önder Atatürk’ün adına düzenlenen bu anlamlı koşuda Türkiye1.liği kazanan öğrencilerimizi,ailesini,öğretmenlerini kutluyoruz.
Ankara’daki yarışlarda Türkiye 1.liği kazanan öğrencimizi yetiştiren Milli Takım Antrenörü Resul Köstekçi’ye ve ekibine teşekkür ediyoruz.Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 14:46