Altınyıldız Kolejli Fatma Bayrakçı Ve Ülkü İkbal İlhan'ın Büyük Başarısı!

Altınyıldız Koleji öğrencilerinden Fatma Bayrakçı 12 Nisan 2018 tarihinde açıklanan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonucuna göre Türkiye 21.si olurken,31.07.2018 tarihinde açıklanan Üniversite Sınav sonuçlarına göre ise Türkiye 556.sı ve 638.si Türkiye derecelerini ve Nevşehir birinciliklerini kazanarak Altınyıldız Ailesini gururlandırmıştır.

Bir diğer Altınyıldızlı Ülkü İkbal İlhan ise üniversite sınavlarında Türkiye 87.si ve Nevşehir 1.si olma başarısını göstermiştir.

35'i aşkın öğrenci ise tercih etmeleri halinde devlet TIP Fakültelerine yerleşebilecek puanlar almışlardır. Altınyıldızlı öğrenciler elde ettikleri Türkiye dereceleri ile Altınyıldız Kolejinde başarının ve kaliteli eğitimin bir örneği olmuşlardır.

Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz..Emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız…

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2018, 11:47