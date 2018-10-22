Altınyıldız Kolejli Ayetullah Aslanhan Türkiye Birincisi

Türkiye Kros Birinciliği, Kütahya’da 228 atletin katılımıyla yapıldı. Şampiyona sonrasında Balkan ve Avrupa Kros şampiyonalarının aday kadrosu da belirlendi.

Kütahya’daki Spor Toto Türkiye Kros Şampiyonası’nda büyükler, U23 ve U20’de Türkiye birincileri belirlendi. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler’in de izlediği şampiyonada zorlu müsabakalar izlendi.

En kalabalık katılım listesine sahip U20 yarışmalarında ise Nevşehir Altınyıldız Koleji Anadolu Lisesi öğrencisi milli atlet Ayetullah Aslanhan ipi göğüsledi.3000 Erkeklerde Ayetullah Aslanhan sona doğru farkı açtığı yarışta Ramazan Baştuğ’un önünde Türkiye şampiyonluğunu aldı.

Altınyıldız Koleji öğrencilerinden Murat YALÇINKAYA ise Türkiye 6.sı olmuştur.

Türkiye Şampiyonası’nda ilk üçe giren atletler, 4 Kasım’da Romanya’nın Botosani kentindeki 62. Balkan Kros Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı formayı giyecekler. Kütahya’daki şampiyona, aynı zamanda Aralık ayındaki Avrupa Kros Şampiyonası için de seçme anlamına geliyor.

Altınyıldız Koleji 2018 yılı Nisan ayında Liseler arası Dünya Kros Şampiyonasında Dünya 3.sü olmuştu. Her yıl Türkiye’ye ve Nevşehir’e madalyalar kazandıran Altınyıldız Koleji’ni kutlarız.