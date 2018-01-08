Altınyıldız Kolejine Giriş Ve Bursluluk Sınavı Yapılacak

* Öğrenciler Sınava Ücretsiz Katılacak

Örnek Okulu Altınyıldız Eğitim Kurumları Giriş ve Bursluluk Sınavları düzenleniyor.İlkokul 4, Ortaokul 5,6,7,8.sınıf ve Lise 9,10,ve 11.sınıf öğrencilerinin ücretsiz olarak katılacakları sınavlarda öğrencilere %10 ile %100 arasında Başarı Bursları veriliyor.

Altınyıldız Koleji Türkiye'nin en kaliteli,en başarılı eğitim kurumları arasında yer almakta,her yıl TEOG ve Üniversite sınavlarında birincilikler kazandırarak,öğrencilerine kaliteli bir eğitim öğretim fırsatı sunmaktadır.

Anasınıfı,İlkokul,Ortaokul ve 3 Lisesine ( Fen,Anadolu,Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ) her yıl kayıt döneminde büyük bir ilgi olan Altınyıldız Koleji, eğitimde MARKA okul olmuştur.

Güçlü, tecrübeli idareci ve öğretmen kadrosuyla mükemmel okul kampüsünde, her yıl yeni eğitim donanımlarının kazandırıldığı Altınyıldız Koleji , Dersanesiz Eğitim ve diğer uygulamalarıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından defalarca ödüllendirilmiştir.

DERSHANESİZ EĞİTİM

Altınyıldız Koleji,dersanesiz eğitim uygulamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca Kalite Beratı ile ödüllendirilmiştir.Haftasonu kursları,hafta içi etütleri ve Altınyıldız Test yayınlarıyla öğrencilerini başarıyla sınavlara hazırlamaktadır.

Her öğretim yılında Haftasonu Kurs uygulamalarımız İlkokul-Ortaokul ve Liselerimizin tüm sınıflarında devam etmektedir.

ALTINYILDIZ KOLEJİ BURSLULUK SINAVLARI

İlimiz genelinde İlkokul 4, Ortaokul 5,6,7,8.sınıf ve Lise 9,10,ve 11.sınıf öğrencilerinin ücretsiz olarak katılacakları sınavlarda %100'e kadar BURS verilmektedir.

Sınav Tarihleri

6.7.Sınıflar Giriş Sınavı 24 Şubat 2018 Cumartesi Saat 10:00 5. Sınıflar Bursluluk Sınavı 24 Şubat 2018 Cumartesi Saat 14:00 9.10.ve11. Sınıflar Giriş Sınavı 24 Şubat 2018 Cumartesi Saat 14:00 4.Sınıflar Bursluluk Sınavı 25 Şubat 2018 Pazar Saat 10:00 8.Sınıflar Giriş Sınavı 25 Şubat 2018 Pazar Saat 14:00

Sınavlar Altınyıldız Eğitim Kurumlarında Yapılacaktır.

Sınava katılacak öğrencilere başarılar dileriz.