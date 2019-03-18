Altınyıldız Kolejinde Veli Toplantıları Başladı

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Özel Altınyıldız Liselerinde (Fen, Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) öğrenim gören 9-10-11 ve 12. Sınıf öğrenci velileri, öğrenciler ve öğretmenler 4 gün sürecek olan 2. yarıyıl toplantılarında bir araya geliyor.

Altınyıldız Kolejinde Veli Toplantıları Başladı
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Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Kolejinde veli toplantıları 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 17.00’da 9.sınıf öğrencilerinin velilerinin katılmasıyla başladı.

Özel Altınyıldız Koleji Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya öğrenci velileri büyük ilgi gösterdi. Konferans Salonunu dolduran velilere, öğrencilerin genel durumları yanı sıra, deneme sınavları sonuçları, üniversite hazırlık çalışmaları, haftasonu kurslar, Altınyıldız test yayınları, öğrencilere verilen psikolojik destek çalışmaları hakkında da bilgiler verilmektedir.

Altınyıldız Koleji Türkiye'nin en kaliteli, en başarılı eğitim kurumları arasında yer almakta, her yıl Üniversite sınavlarında dereceler kazandırarak, öğrencilerine kaliteli bir eğitim öğretim fırsatı sunmaktadır. Sosyal, kültürel ve sportif başarıları ile gündemden düşmeyen bir okul olmuştur.

Toplantıya katılan bütün velilerimize Altınyıldız Koleji Müdürlüğü olarak teşekkür ediyor ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyoruz.

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