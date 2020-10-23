Altınyıldız Kolejinde Türkiye Geneli Deneme Sınavı Düzenlendi

Birçok önemli başarıları elde eden Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, bu eğitim-öğretim yılında da yaptıkları çalışmalarla başarılı bir geleceğe ulaşacakları bilinciyle hareket etmektedir. Uzman öğretmen kadrosunun desteği ile her sınıf düzeyinde öğrencilerimiz, derslere ve üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanmaktadır.

Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerine sağladığı imkânlarla geleceğin liderlerini yetiştirme çabası içerisinde öğrencileri ile gurur duymaktadır.