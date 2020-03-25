Altınyıldız Kolejinde Online Eğitim Devam Ediyor #Evdekalaltinyildizli

Küresel bir salgını, milli birlik ve beraberlikle devletimizle, milletimizle Nevşehir’imiz ile hep birlikte aşacağımıza inancımız tamdır.

MEB tarafından öğrenci, öğretmen ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki okulların 16 Mart Pazartesi’nden itibaren tatil edilmesi nedeniyle Altınyıldız eğitim Kurumlarında online olarak çalışmalar gerçekleştiriliyor.

ALTINYILDIZ LİSELERİNDE ONLİNE ÖĞRETMEN TOPLANTILARI YAPILDI.

Eğitim öğretim sürecinde aksamalara meydan vermemek için Özel Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi’nde toplantılar online olarak yapılmaktadır.

ONLİNE DERS PROGRAMLARI

Okulların tatil edilmesi nedeniyle eğitim ve öğretimin aksamaması için, Altınyıldız Eğitim Kurumları’nda her sınıf düzeyinde online hazırlanarak okul web sitesinde yayınlandı.

Altınyıldız Koleji, Fen ve Anadolu Lisesi öğretmenlerinin büyük bir titizlikle hazırladığı 2 haftalık ders çalışma programına öğrenciler,www.altinyildiz.k12.tr adresinden ulaşabilirler.

Uzaktan Eğitim sistemi ve online dersler ile desteklenecek öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin derslerinin ve sınavlara hazırlık süreçlerinin aksamaması hedeflenmektedir.

16 Mart – 30 Mart 2020 tarihleri arasında öğrencilerimizin derslerden ve sınavlara hazırlık çalışmaları aksamaması için ‘Altınyıldız Uzaktan Eğitim Sistemi’ ile online deneme sınavları, ders ve konu anlatımları ile öğrencilere destek verilmektedir.

Altınyıldız Uzaktan Eğitim sistemi ile bütün sınıflar düzeyinde canlı ders anlatımları öğretmenlerimiz tarafından kendi sınıflarına yönelik olarakbaşlatılmaktadır.

CANLI DERSLER

Öğrenciler; ödev, konu, sınav, video ders, konferans uygulamalarını bizzat öğretmenleri ile canlı yapabilme imkânı sağlanmaktadır.

Altınyıldız Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrencilerimizin en sağlıklı ve verimli şekilde öğretim faaliyetlerini devam ettirme gayreti içerisindeyiz. (www.altinyildiz.k12.tr), (onlineegitim.altinyildiz.k12.tr) Resmi web sitemiz, Facebook (Altınyıldız Eğitim Kurumları), İnstagram (nevsehiraltinyildizkoleji) adreslerinden Uzaktan Eğitim ve gerekli bilgilendirmelere ve günlük çalışma programlarına ulaşılabilir.