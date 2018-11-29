Altınyıldız Kolejinde Mevlid-i Nebî Programı

Yapılan programda Peygamberimizin (sav) doğumu, örnek hayatı, gençlere verdiği değer, gençliğin topluma kazandırılması gibi başlıklar işlendi. Aynı zamanda Sevgili Peygamberimizin (sav) gençlere önderlik etmesi, onların güzel ahlak sahibi bir birey olarak yetişebilmesi adına sinevizyon ve öğrencilerin hazırladığı 40 Hadis videosuna yer verildi. Peygamber sevgisini anlatan şiir ve ilahiler okundu.

Mevlid-i Nebî programımıza gelen kıymetli misafirlerimize çeşitli ikramlarda bulunuldu. Öğrencilerin hazırladığı Hadis-i Şerif kartelalarında yıldızlı olanı bulan öğrencilere Peygamber Efendimizi (sav) konu alan kitaplar hediye edildi.

Programımızda emeği geçen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Nurettin ŞAHİN ve Mustafa ÖZ’e, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Hilal FEDAKAR’a, meslek dersleri öğretmeni Fatma TUZDELENER’e , Müzik öğretmeni Onur KAHRAMAN'a ve katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz.