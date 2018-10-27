Altınyıldız Koleji Mezunlarının Vefa Ziyaretleri Devam Ediyor

Altınyıldız Koleji Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ederken, başarılarıyla ailelerinin, Nevşehir’in ve Türkiye’nin gururu ve ümidi olan mezunlarının her an desteğini görmeye devam ediyor.

Yüzlerce Doktor, Mühendis, Mimar, Hukukçu, Öğretmen ve diğer meslek sahiplerini yetiştiren başarılı eğitim yuvası Altınyıldız Koleji, mezunlarının iş ve yaşam alanlarındaki başarılarıyla gücüne güç katıyor.

Lise ve İlköğretim öğrenimlerinin tamamını Altınyıldız Eğitim Kurumlarında tamamlayan, Uçak Mühendisi Tarık Kesekçi ve Hukukçu Mehmet Açıkgöz, bugün Altınyıldız Koleji’ni ziyaret etti.Altınyıldız Fen, Anadolu Lisesi yöneticileri ve öğretmenleriyle görüşen mezunlar hasret giderdiler.

Genel Müdür Serhat İğdeci, “Mezun öğrencilerimizin ziyaretlerinden çok memnun olduk. Onlara başarılar diliyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı olan iş alanlarda mezunlarımız önemli görevler yapıyor.

Mehmet Açıkgöz ve Tarık Kesekçi, yurtiçinde, yurtdışında mazlum, mağdur insanlara yardım ulaştırmak için, yardım kuruluşlarıyla fedakârca çalışmalar yapmaktadır. Her iki gencimizi örnek çalışmalarından dolayı ayrıca kutluyorum.”dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 18:06