Altınyıldız Koleji Liselerinde 1.Veli Toplantıları Başladı

9.sınıflar 10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00

10.sınıflar 11 Eylül 2018 Salıi günü saat 17.00

11.sınıflar 12 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00 de

9.10.11.12.sınıflar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içinde 13 Eylül 2018 Perşembe günü saat 17.00 de yapılacaktır.

10 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 17.00 de 9.sınıf öğrenci velilerimize yönelik olarak Altınyıldız Liseleri konferans salonunda okul müdürü Özkan KILINÇ’ın 2018/2019 Eğitim Öğretim yılının heyecan dolu hazırlıkları içerisinde okulumuza hoş geldiniz açılış konuşması ile toplantı başladı.

Okul müdürü Özkan KILINÇ; “ Çağdaş Eğitim standartlarının, iyi eğitim görmüş bireylerin ve bilginin giderek daha büyük bir güç haline geldiği günümüzde, eğitim-öğretimin bütün unsurlarını bünyesinde barındıran Özel Altınyıldız Liseleri olarak bizlere büyük görev düştüğünün bilincindeyiz.

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri, yenilikleri izlemek ve ülkemizin gelişmesine katkı sunmak hatta belirleyici olmak için Özel Altınyıldız Eğitim kurumları her zaman öncü olmuştur.

Günümüzde bilgiye erişim kaynakları oldukça geniştir. Bu kaynaklara en kolay şekilde erişimi sağlamak için rehberlik edici görevimizin bilincindeyiz. Okulumuzun yöneticilerinden, hizmetlisine kadar tüm çalışanları, 20 yıldır eğitim öğretim sürecinin aksamayan bir dişlisi olmaya her daim gönüllüdür.

Okulumuzun 2018-2019 yılındaki hedeflerine kısaca değinmek gerekirse, öncelikli işimiz elbette ki eğitim öğretim olanaklarını en üst düzeye çıkarmaktır. Bu bağlamda okul çalışmalarımızı , öğrenci başarılarımızı ve etkinliklerimizi sizlere her an paylaşmaktayız.

-2018 YKS yerleştirme sonuçlarında Nevşehir de ilklere imza atmış bulunmaktayız.

Bu başarıya ulaşmak için;

Nitelikli eğitim kadrosu -Zümreler -Aylık çalışmalar

Rehberlik hizmetleri zümre- Aylık Rehberlik görüşmeleri-Birebir danışmanlık hizmeti

Sınıf öğretmenlik hizmetleri-Tlf Aramaları görüşmeler

Üniversiteye Hazırlık Deneme ve tarama testleri

Deneme sınav başarısının ödüllendirilmesi – Merdiven başarı uygulaması

Yazılı sınavlar ve öncesi quiz sınavları

Bire bir etüt hizmetleri

Sosyal-kültürel ve sportif aktiviteler –Akademik başarının yanı sıra öne çıkan başarılarYemekhane ve kantin hizmetleri

10-Servis ve ulaşım hizmetlerimiz

11-Eğitim kampüsü imkanları- Sınıf- Labaratuarlar -3 D sınıf- Kütüphane-Kapalı Spor Salonu- Halı saha- Dinlenme mekanları ile eğitim-öğretim hizmetlerimizi yürütmekteyiz.

Öğrencilerimizin başarı ve kişisel gelişimlerini artırmak için öğrenci ve velilerimiz ile sürekli etkileşim içerisinde bulunmamız büyük önem arz etmektedir.Siz değerli velilerimizle etkili bir iletişim süreci geçirmek istiyoruz.

Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini, akademik ve sosyal becerilerini iyi analiz yapmak, onların geleceklerine yön verecek en uygun mesleğin seçmelerine imkan oluşturmak seçkin üniversitelere göndermek hedefimizdir.

Ülkemizi emanet edeceğimiz bu pırıl pırıl gençlerimizin en üst donanıma sahip olması için ben ve ekibim yüksek efor sarf ederek her yıl olduğu gibi bu yılda hedefimize ulaşacağız .

Sizleri saygıyla selamlıyorum.2018/2019 Öğretim yılının ülkemize ,okulumuza , öğretmenlerimize,öğrencilerimize ,sizlere hayırlı olmasını diliyorum dedi.

Toplantı sınıflarda devam etmek üzere veliler sınıflara alınarak tanışma ,bilgilendirme , kitap –kırtasiye ihtiyaçlarının takdimi ile devam etti.

1.veli toplantısına gösterilen ilgi ,coşku ve katılımdan dolayı tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür eder yeni öğretim yılının sağlıklı ,başarılı ,hayırlı uğurlu olmasını dileriz.