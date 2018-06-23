Altınyıldız Koleji Liseleri Başarının Peşini Bırakmıyor

Uzman eğitim kadrosu, örnek okul kampüsü, seçkin test, kitap ve deneme sınavı yayınlarının yanı sıra birebir etütler, hafta sonu kursları sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal aktivitelerle, alanında uzman kişilerin gerçekleştirdiği sunumlar, mesleki bilgilendirmeler ve pek çok etkinliklerle eğitimde başarının her alanda sağlanması anlayışıyla çok değerli bireyler yetiştirmenin gururunu yaşayan Altınyıldız Koleji geçmişteki başarıların aydınlığında bu yıl da TYT AYT Sınavlarında ve pek çok alanda büyük başarılar beklemektedir.

2017 YGS NEVŞEHİR ŞAMPİYONLARI ALTINYILDIZ KOLEJİNDEN

Gururluyuz, 2017 YGS'de farklı puan dallarında Nevşehir Birincisiyiz.

Türkiye587.590.591.612.694.737.812.850.873.924.954.'sü Altınyıldız Kolejinden.

Bu Başarı Hepimizin.

Altınyıldız Koleji öğrencileri 2017 YGS sonuçlarına göre yeni bir rekora imza atarak yine Nevşehir Şampiyonluklarını elde ettiler.

Türkiye Geneli Sıralamalara göre ilk 1.000'de 3 öğrenci ilk 2.000'de 5 öğrenci ilk 5.000'de 7 öğrenci, ilk 10.000'de 12 Öğrenci, İlk 20.000'de 27 öğrenci, İlk 30000'de 36 Öğrenci, yer almıştır.

İlk 500’de 2 Öğrenci 3 Derece

İlk 1000’de 3 Öğrenci 11 Derece

İlk 2000’de 5 Öğrenci 20 Derece

İlk 3000’de 6 Öğrenci 28 Derece

İlk 5000’de 7 Öğrenci 38 Derece

İlk 10000’de 12 Öğrenci 57 Derece

İlk 20000’de 27 Öğrenci 106 Derece

İlk 30000’de 36 Öğrenci 175 Derece

ALTINYILDIZ LİSELERİ ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARINDA YİNE ŞAMPİYON!

2017 YGS ve LYS'de Nevşehir birinciliklerini kazanarak Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer alan Altınyıldız Koleji öğrencileri, yerleştirme sonuçlarında Türkiye’nin en gözde Üniversitelerini kazanma başarısı gösterdiler.

2017 Üniversite Yerleştirme sonuçlarına göre Altınyıldız Koleji öğrencilerinden 135 ‘i daha Üniversiteli oldu.

Mezun verdiğimiz 16 yılda 98’i Tıp Fakültesi olmak üzere toplam 1115 öğrencimizi Türkiye’nin en seçkin Üniversitelerine yerleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Altınyıldız Koleji yıllardır TEOG ve Üniversite sınavlarında İl Birinciliklerini ve Türkiye derecelerini kazanarak Nevşehir’in gururu olmaktadır.

2017 LYS'de Nevşehir birinciliklerini alan öğrencilerimiz, BOĞAZİÇİ İŞLETME-İKTİSAT, BİLKENT BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TAM BURSLU ) ve HACETTEPE İNGİLİZCE TIP FAKÜLTESİ'ne yerleşmişlerdir.

2017 LYS NEVŞEHİR ŞAMPİYONU ÖĞRENCİLERİMİZ;

10 TIP FAKÜLTESİ, 10 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, 6 HUKUK, 5 FİZİK TEDAVİ REH - ECZACILIK - DİYETİSYENLİK, 52 MÜHENDİSLİK-MİMARLIK, 29 EĞİTİM - İŞLETME - İKTİSAT, 20 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE DİĞER FAKÜLTELER OLMAK ÜZERE, BOĞAZİÇİ, HACATTEPE, ODTÜ, ANKARA, BİLKENT, İTÜ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GİBİ TÜRKİYE'NİN SEÇKİN ÜNİVERSİTELERİNE YERLEŞMİŞLERDİR.

ÖĞRENCİLERİMİZİ, VELİLERİMİZİ VE ÖĞRETMENLERİMİZİ KUTLARIZ.