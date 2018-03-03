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Altınyıldız Koleji Liseler Arası Atletizm Yarışmalarında Türkiye Birincisi Oldu

03.03.2018 Cumartesi günü Mersin’de yapılan Türkiye Liseler arası Atletizm Şampiyonasında Nevşehir Altınyıldız Koleji 5.000 metre takım yarışmalarında 19 puan ile tüm takımlara fark atarak Türkiye Birincisi oldu.

03 Mart 2018 Cumartesi 20:50
Altınyıldız Koleji Liseler Arası Atletizm Yarışmalarında Türkiye Birincisi Oldu
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Bireysel sıralamalarda Altınyıldız Koleji öğrencilerinden; Türkiye Birincisi Ayetullah Aslanhan,Türkiye 2.si Burhan Görüroğlu,Türkiye 6.sı Ömer Şen,türkiye 10.Murat Yalçınkaya ,Türkiye 13 Anıl Kalaycı,Türkiye 17.Erdem Öz olmuştur.

Altınyıldız Koleji 2-7 Nisan 2018 tarihlerinde Fransa’nın Paris şehrinde Dünya Liseler arası Atletizm Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecektir.Şampiyon öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve ailelerini,Atletizm Milli Takım Antrenörü Resul Köstekçi,İsa Demir,Mücahit Mutlu,Hakan Köstekçi’ye teşekkür ederiz.

Türkiye Birinciliğimize destek veren Okul Müdürü Özkan Kılınç,okul yöneticilerimize,Mersin’de Şampiyonluk yolunda takımımızı yalnız bırakmayan Anaokulu Müdürümüz Mustafa Uçar ve Beden Eğitimi öğretmenimiz Mustafa Uğurlu’ya teşekkür ederiz.

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