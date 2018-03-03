Altınyıldız Koleji Liseler Arası Atletizm Yarışmalarında Türkiye Birincisi Oldu

03.03.2018 Cumartesi günü Mersin’de yapılan Türkiye Liseler arası Atletizm Şampiyonasında Nevşehir Altınyıldız Koleji 5.000 metre takım yarışmalarında 19 puan ile tüm takımlara fark atarak Türkiye Birincisi oldu.