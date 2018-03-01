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Altınyıldız Koleji futbol takımı Türkiye Şampiyonasında Nevşehir’i temsil edecek

Liseler arası Futbol Nevşehir Şampiyonu Altınyıldız Koleji futbol takımı Türkiye Şampiyonası grup maçlarında Nevşehir’i temsil edecek.

01 Mart 2018 Perşembe 19:05
Altınyıldız Koleji futbol takımı Türkiye Şampiyonasında Nevşehir’i temsil edecek
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ALTINYILDIZ LİSELERİ FUTBOL TAKIMI TÜRKİYE LİSELER ARASI GENÇLER FUTBOL GRUP MAÇLARINI NEVŞEHİR’DE OYNAYACAK.

Liseler arası Futbol Nevşehir Şampiyonu Altınyıldız Koleji futbol takımı Türkiye Şampiyonası grup maçlarında Nevşehir’i temsil edecek.

02 Mart 2018 Cuma günü ilk maçını Gülşehir’de oynayacak Altınyıldızlılar, Ankara, Kayseri ve Aksaray illerinin birincileri ile mücadele edecek.

Takımımızın başarısında büyük emeği olan Beden Eğitimi öğretmenimiz ve takım antrenörü Mustafa Uğurlu’ya ve Şampiyon takımımıza grup maçlarında başarılar dileriz.

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