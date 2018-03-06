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Altınyıldız Koleji Fen Lisesi Öğrencilerinin TÜBİTAK Başarısı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında Aksaray Nevşehir, Kayseri , Niğde, Kırşehir, Sivas, Yozgat illerinden gelen araştırma projelerinin Türkiye Finalleri öncesi Kayseri Bölgesinde sergilenecek olanların seçimi yapılmıştır.

06 Mart 2018 Salı 15:19
Altınyıldız Koleji Fen Lisesi Öğrencilerinin TÜBİTAK Başarısı
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49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmalarında Nevşehir ve Aksaray nüfuslarına göre en yüksek başvuru yapan iller olmuştur.

Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencilerinden Ergün CEYLAN ve Dorukan KILINÇ tarafından hazırlanan Biyoloji projesi 200'e yakın proje arasından sergilenmek üzere Kayseri'ye davet edilen 12 projeden birisi olma başarısı göstermiştir.

Kimya dalında 2011 TÜBİTAK Araştırma Projeleri Türkiye Birincisi olan ve bu projenin de danışmanlığını yapan Özel Altınyıldız Koleji Müdürü Özkan KILINÇ yaptığı açıklamada:

"Üniversite sınavlarının tartışmasız lider okulu Altınyıldız Koleji, TÜBİTAK araştırma projeleri ve Uluslararası Proje yarışmalarında ilimize her eğitim öğretim yılında yeni dereceler getirmeyi amaçlamaktadır.

Öğrencilerimize Mart ayı içerisinde yapılacak Kayseri bölge yarışmalarında başarılar diliyoruz" dedi.

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