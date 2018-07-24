Altınyıldız Koleji Eğitim Kadrosunun Gücüne Güç Kattı

"6 yıldır Nevşehir’de çeşitli kurumlarda Fizik Öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra, Altınyıldız Eğitim Kurumlarının başarılı, alanında uzman eğitim kadrosuna katılmaktan ve Altınyıldız Kolejinde alacakları eğitimle Türkiye'nin en seçkin üniversitelerini kazanabilecek öğrencileri yetiştirmekten gurur duyacağını belirtmiştir."
Altıntıldız Koleji Fizik Zümre başkanı İlker ÖÇALAN ise;
"Eğitim tutkunu ,özverili öğretmen kadrosu olarak Üniversite sınavlarında başarıdan başarıya koşmak en büyük idealimizdir, kadromuza güç katan öğretmenimize görevinde başarılar dilerim.” dedi.