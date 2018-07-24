Altınyıldız Koleji Eğitim Kadrosunun Gücüne Güç Kattı

2018-2019 Eğitim öğretim yılından itibaren Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesinde Fizik Öğretmeni olarak görev yapacak olan Yasin CAN yaptığı açıklamada;