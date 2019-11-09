Altınyıldız Koleji: "Atamızı Saygıyla Anıyoruz"

5.sınıf öğrenci ve öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu program şehitlerimizin ve ulu önder Mutafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Resim öğretmenimiz Ömür ERATİK’in efe gösterisi ve Atatürk’ü anlatan şiirler ve Atatürk’ü anlatan şarkılar yer aldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Altınyıldız İlköğretim Kurumu Sosyal Bilgiler Öğretmeni ALİ ÖZKAL‘Bugün Yüreklerimizde sesiz hıçkırıklarla Atatürk’ün huzurundayız.Bütün Türk Ulusu Onun Ruhunu sevgiyle anmakta ,vatan üstündeki yiğit sesi her taraftan işitilmektedir‘ dedi.

“Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir” diyen ve arkasında yas değil, şanlı bir destan, genç ve çağdaş bir Cumhuriyet bırakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün ardından geçen 80 yıl için onun bayrağını daha ilerilere taşımak ile geçti. Cumhuriyet’in evlatlarına bıraktığı büyük mirasın sahipçileri olarak 10 Kasım gününde, O’nu kaybetmenin hüznünü yaşarken bir kez daha O'na ve emanetine olan güvenimizi tazeliyor ve bu güveni hiç aklımızdan çıkarmadan ülkemiz için canla başla çalışıyoruz. Aklın ve bilimin rehberliğini kabul etmiş manevi mirasçıları olarak bizler, Atamızın gösterdiği yoldan vazgeçmeden yürüyeceğimize Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bir kez daha söz veriyoruz.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak Mustafa Kemal Atatürk’ü anlayan devletini her türlü çıkarın üzerinde tutan ve devleti için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, bayrağının kıymetini bilen gençler yetiştirmiş olmayı her türlü başarının üzerinde tutuyoruz. Bu gençlerin yetişmesinde emeğini esirgemeyen geleceği şekillendiren tüm öğretmenlerimize ve bu duygu yüklü Programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.