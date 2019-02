Altınyıldız Koleji 9.Sınıflar Erken Kayıtlarına Rekor Başvuru

Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Eğitim Kurumları, Fen ve Anadolu Liseleri

9.sınıfları Giriş ve Bursluluk Sınavı 6 Ocak 2019 Pazar saat:10.00’da Altınyıldız Lise Yerleşkesinde çok geniş bir katılımla gerçekleştirilmişti.

8.sınıflar düzeyinde bugüne kadar en fazla öğrencinin katıldığı sınava İlimizdeki öğreciler büyük ilgi göstermişti. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte “Altınyıldız Liseleri Giriş ve Bursluluk Sınavı”na göre öğrenciler, Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri 9.sınıflarına indirimli olarak kayıt yaptırmaktadır. Yaklaşık bin beşyüz öğrencinin katılımının olduğu sınavın onuçlarına göre ilk dereceleri kazanan Nevşehir’in en başarılı öğrencileri, Nevşehir’in ve bölgemizin en başarılı lisesi olan Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Liselerini tercih etmektedir..

Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri,21 yıllık başarı iklimini her yıl artırarak devam ettirmektedir. Hedefi olan, geleceğin liderleri olacak öğrencilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Her yıl üniversite sınavlarında Nevşehir 1.’liklerini ve Türkiye derecelerini kazanarak büyük başarılara imza atan Altınyıldız Liseleri Türkiye’nin en seçkin liseleri arasında yer lmaktadır.2018 Üniversite sınavlarında Nevşehir 1.’liklerini ve Türkiye derecelerini kazanan Altınyıldızlılar, her yıl başarı geleneğini devam ettirmektedir. Akademik başarının yanı sıra bilimsel, kültürel ve spor alanlarında Dünya, Avrupa, Türkiye ve Nevşehir dereceleri kazanan Altınyıldız Liseleri, Nevşehir halkının en çok takdir ve tercih ettiği özel liseleri bünyesinde bulundurmaktadır.

En başarılı sonuçları kazanan öğretmen kadromuz kalitesi ve tecrübesiyle Türkiye’nin en seçkin öğretmen kadroları arasında yer almaktadır. Mükemmel okul kampusünde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları karşılanmakta, her yıl yeni teknolojik gelişmelere uygun yeni eğitim donanımları, laboratuvarlar hizmete sunulmaktadır. Alanında uzman öğretmen kadrosu ve başarılı okul yönetimi ile rehberlik servisinin öğrencilere sunduğu danışmanlık hizmetleri başarımızın temelidir.

Test, soru bankası ve deneme sınavları yayınları, hafta içi derslerde, hafta sonu kurslarında birebir ve sınıf etütlerinde öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin kazandırılması, veli-okul işbirliği çalışmaları akademik başarıda büyük bir etkiye sahip olmaktadır. Öğrencilere sağlanan sportif faaliyetler, sosyal ve kültürel etkinlikler, bilimsel ve sosyal sorumluluk projeleri ayrıca, mesleki, eğitsel, kişisel alanlara yönelik uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen sunum ve seminerler bu başarının diğer bir kısmını oluşturmaktadır.

alanda Türkiye dereceleri ve Nevşehir birincilikleri, sportif faaliyetlerde dünya 1.likleri, ulusal proje yarışmalarında önemli dereceler elde eden, Altınyıldız Koleji, öğrencilerinin başarılarıyla haklı bir gurur yaşamaktadır. Karınca misali çalışmalarımızın karşılığında kazandığımız başarılar yolumuzu aydınlatmaktadır.

Altınyıldız Yetiştiriyor, Türkiye Kazanıyor.