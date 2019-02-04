Altınyıldız Koleji 9,10 ve 11.Sınıflar Bursluluk Sınavı

23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ SAAT 14.00.

2018-2019 Eğitim öğretim yılı 2.yarıyılının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarılar diliyoruz.

2.yarıyıl çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.

Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi, Nevşehir genelinde 9.10.ve 11.sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için Bursluluk Sınavı düzenliyor.

23 Şubat 2019 Cumartesi günü saat 14.00 da Altınyıldız Eğitim Kurumları Lise Kampusunda yapılacak sınavda öğrenciler fotoğraflı Nüfus Cüzdanlarını yanlarında bulunduracak.

Her yıl Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazandıran Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Eğitim Kurumları Bursluluk Sınavlarına binlerce öğrenci katılarak hem İl düzeyini öğreniyor, hem de Altınyıldız Koleji’nde %100 ‘e varan indirimlerden yararlanma imkânı elde ediyor.

Kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatından yararlanmak isteyen öğrencilerin 23 Şubat 2019 Cumartesi günü, Altınyıldız Koleji 9,10 ve 11.sınıf Bursluluk Sınavlarına katılımlarını bekliyoruz.