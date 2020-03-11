Altınyıldız Koleji 6.Nevşehir Geneli Kitap Okuma Yarışması

Altınyıldız Koleji'nden yapılan açıklamada; Kitap okumanın özendirilmesi için başlatılan geleneksel etkinlikte, dikkatleri yazarlara ve kitaplara çekmek, kitap okumaya olan ilgiyi artırmak, öğrencilerin anlama ve kavrama seviyelerini yükseltmek olduğunu belirterek, yarışmaya her yıl büyük ilgi gösteren okulların idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür edilmiştir.

Yarışma başvuruları devam etmektedir, yarışmaya katılacak olan okullar 08 Nisan 2020 tarihine kadar Özel Altınyıldız Koleji Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Başvurular, Şartnamede yer alan başvuru formu veya aşağıda yer alan online başvuru yoluyla yapılabilir.

Yarışma 15 Nisan 2020 Çarşamba günü Saat:10.00 Altınyıldız Koleji Lise Konferans salonunda yapılacaktır.

Her okul 3’er kişilik öğrenci takımlarıyla yarışmaya katılacaktır.

Yarışmada derece alan okullara altın, eğitim bursu, plaket ve katılan tüm öğrencilere kitap armağan edilecek.

Yarışma şartnamesi ve katılım koşulları aşağıdaki gibidir.

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