Altınyıldız Koleji 2020 Üniversite Yerleştirme Sonuçlarında Rekor Başarı!

Altınyıldız Koleji Üniversite Yerleştirme Sonuçlarında Yine Şampiyon!



Altınyıldız Koleji yıllardır Üniversite sınavlarında İl Birinciliklerini ve Türkiye derecelerini kazanarak Nevşehir’in gururu olmaktadır.

2020 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE;

Sayısal il 2.si olan öğrencimiz Fatma Duygu DEMİRKOL, BOĞAZİÇİ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğine,

Melih GÜLTEKİN, TOBB Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği tam burslu,

İlknur Ece GÜVENÇ, İSTANBUL TEKNİK Üniversitesi Uzay ve Havacılık Mühendisliği,

Ömer Umut ACER, HACETTEPE Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği olmak üzere,

Toplamda 2020 YKS Sonuçlarına göre;

1 BOĞAZİÇİ Elektrik Elektronik Mühendisliği

12 TIP FAKÜLTESİ

3 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

1 ECZACILIK

Mühendislik, Mimarlık, Beslenme ve Diyetetik, Psikoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Eğitim Fakülteleri, Sağlık Bilimleri, İşletme ve Diğer Fakülteler olmak üzere öğrencilerimiz Türkiye’nin en seçkin Üniversitelerine yerleşmişlerdir.

2020 Üniversite Sınavlarında Nevşehir birinciliklerini alan öğrencilerimiz, BOĞAZİÇİ, HACETTEPE, ODTÜ, TOBB, SABANCI, ANKARA, GAZİ, İSTANBUL, İTÜ, ve diğer üniversitelerin Tıp, Mühendislik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Eğitim gibi Fakültelerini kazanma başarısı göstermişlerdir.

Ülkemizi, Devletimizi, Milletimizi yükseltecek ve daha ileriye taşıyacak bu gençler için duyduğumuz büyük heyecanla “Yerleştiğiniz üniversiteler hepinize hayırlı olsun. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” diyoruz.

Öğrencilerimizi, velilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlarız.

"BAŞARILI BİR GELECEK, İYİ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN ALTINYILDIZ KOLEJİ"