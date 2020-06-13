Son Dakika
Altınyıldız Koleji 2020 MSÜ Sınavına Katılacak Öğrencilere Başarılar Diler
Yarın 14 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÜNİVERSİTESİ Sınavına katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.
Nevşehir 13.06.2020, 15:12
Aşağıda belirtilen açıklamalara öğrencilerin dikkat etmeleri gerekmektedir.
Ögrencilerimiz saat 10:00’dan önce sınav binasına giriş yapmak zorundalar. Yanlarında sadece etiketi alınmış su ve maske bulundurabiliyorlar. Kalem, silgi ösym den verilecektir. Ögrencilerimize üstün başarılar diliyor, saygılar sunuyoruz.
ALTINYILDIZ KOLEJİ -FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ.