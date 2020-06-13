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Altınyıldız Koleji 2020 MSÜ Sınavına Katılacak Öğrencilere Başarılar Diler

Yarın 14 Haziran 2020 Pazar günü yapılacak MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÜNİVERSİTESİ Sınavına katılacak tüm öğrencilere başarılar dileriz.

Nevşehir 13.06.2020, 15:12
Altınyıldız Koleji 2020 MSÜ Sınavına Katılacak Öğrencilere Başarılar Diler
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Aşağıda belirtilen açıklamalara öğrencilerin dikkat etmeleri gerekmektedir.

MSÜ sınavlarına girecek ögrencilerimizin ais.osym.gov.tr adresinden fotoğraflı giriş belgelerini çıkartmalarını ve sınava girerken yanlarında nüfus cüzdanları ile sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekmektedir.

Ögrencilerimiz saat 10:00’dan önce sınav binasına giriş yapmak zorundalar. Yanlarında sadece etiketi alınmış su ve maske bulundurabiliyorlar. Kalem, silgi ösym den verilecektir. Ögrencilerimize üstün başarılar diliyor, saygılar sunuyoruz.

ALTINYILDIZ KOLEJİ -FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ.

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