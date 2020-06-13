Altınyıldız Koleji 2020 MSÜ Sınavına Katılacak Öğrencilere Başarılar Diler

Aşağıda belirtilen açıklamalara öğrencilerin dikkat etmeleri gerekmektedir.

MSÜ sınavlarına girecek ögrencilerimizin ais.osym.gov.tr adresinden fotoğraflı giriş belgelerini çıkartmalarını ve sınava girerken yanlarında nüfus cüzdanları ile sınav giriş belgelerini bulundurmaları gerekmektedir.

Ögrencilerimiz saat 10:00’dan önce sınav binasına giriş yapmak zorundalar. Yanlarında sadece etiketi alınmış su ve maske bulundurabiliyorlar. Kalem, silgi ösym den verilecektir. Ögrencilerimize üstün başarılar diliyor, saygılar sunuyoruz.

ALTINYILDIZ KOLEJİ -FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ.