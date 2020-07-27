Altınyıldız Koleji 2020-2021 Öğretim Yılına Hazır!

17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Telafi Eğitimine başlayacaklarını belirten Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi yetkilileri “Kurum olarak her türlü tedbirlerimizi aldık, biz hazırız.

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve velilerimiz için en güvenli ortamı oluşturduk.

Eğitimde teknolojiyi daha verimli kullanmaktayız.

Yeni yemekhane düzenine geçiyoruz. 2- 3 ayrı zaman diliminde

yemek hizmeti vereceğiz.

Uygulamalı derslerde sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek.

Maske, mesafe ve hijyene çok önem verilmektedir.

Okul binasına gelen herkesin zorunlu olarak maske takması gerekmektedir.Zorunlu olmadıkça ziyaretçi okul binasına alınmayacak.

Okul içinde el dezenfektan standları kurulmuştur.

Bilgilendirme ve sosyal mesafe işaretleri kurumun her alanında

bulundurulmaktadır.

Uyarı levhaları ile koronavirüsten korunma önlemleri her an

hatırlatılmaktadır.

Fiziki yapı olarak Türkiye’nin en modern okul kampüslerinden birisine sahibiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘‘En güzel ve en başarılı okullar’’ arasına seçilen Altınyıldız Eğitim Kurumları doğayla başbaşa tertemiz bir ortamda bulunuyor.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde sınıflar ve tüm dersliklerde 23 yıldır tek kişilik sıralar kullanılmaktadır.

Sınıf metrekarelerine düşen öğrenci sayısı 20 civarında.

Binadaki lavabolardaki tüm musluklar el teması olmadan dokunmatik kullanılabilmektedir.

Bina derslikleri ve kullanım alanları saatlik temizleniyor, haftalık genel dezenfekte yapılmaktadır.

Koridorlar, girişler dezenfekte stantlarıyla donatıldı.

Sınıflar ve genel alanlar sürekli doğal havalandırma ile temiz hava sirkilasyonu yapılmaktadır.

15 bin metrekare okul bahçemizde temassız bir şekilde teneffüsler yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri doğrultusunda

Özel Kreş ve Anaokulumuzda 2 aydır sorunsuz eğitime devam edilmektedir.

Uzaktan Eğitimde başarı rekoru kırdık. Yüzyüze eğitime verilen arada

Senkron dersler kapsamında 1.456 oturum ile ‘’Öğretmenimle Buluşuyorum Etkinlikleri’’ ve ‘’Soru-Cevap Buluşmaları’’ gerçekleşmiştir.

46 öğretmenimiz bugüne kadar ALTINYILDIZ’a özel 2.030 video eğitim içeriği üretmiştir.

1.421.000 video ders izlenmiştir.

Süre olarak toplamda 231 güne karşılık gelen video dersler hazırlanmıştır.

9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar 15 farklı çevrimiçi sınav uygulanmıştır.

2020-2021 öğretim yılında hem yüz yüze hemde uzaktan eğitimimiz devam edecek.”

Türkiye’nin en başarılı eğitim kurumları arasında yer alan Altınyıldız, her türlü şartta öğrencilerine en iyi ve en kaliteli eğitimi vermeye devam etmektedir.