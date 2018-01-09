Altınyıldız Koleji 2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Sınıf Öğretmenleri

2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Sınıf Öğretmenlerimiz

Düşünme, anlama ve sorun çözme becerisi gelişmiş, insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini ve milli kültürü içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat becerisi gelişmiş, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkan sağlayan Altınyıldız İlköğretim Kurumunda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 1. sınıflar kayıtları başlamıştır.

Eğitimde kalite ve başarıları ile adından her zaman söz ettiren Altınyıldız İlköğretim Kurumunun 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılında Sema EMİRAĞAOĞLU, Neval GÖNENBABA, Sibel ÖZDİL, Cumhur DEMİRSOY, İlyaz AYDIN öğrencilerimizle buluşacak alanında uzman öğretmenlerimizdir.

Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 1. sınıflarında sınıf öğretmenlerimiz tarafından Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersleri verilerken, haftada 7 saat İngilizce dersi yanında Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Jimnastik, Stem, Kodlama ve Robotik, Satranç, Drama ve Geleneksel Çocuk Oyunları, Astronomi, Halk Oyunları, Görgü Kuralları dersleri de alanında uzman deneyimli öğretmenler tarafından verilmektedir.

Aklın ve bilimin ışığında yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisi ile çarpan geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyoruz.

Başarılı bir gelecek için sizin çocuğunuzda Altınyıldızlı olsun…..

SEMA EMİRAĞAOĞLU

NEVAL GÖNENBABA

SİBEL ÖZDİL

CUMHUR DEMİRSOY

İLYAZ AYDIN

CV'ler için

http://www.altinyildiz.k12.tr/index.php?page=haber&action=view&id=1608