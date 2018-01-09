Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Altınyıldız Koleji 2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Sınıf Öğretmenleri

Altınyıldız İlköğretim Kurumunda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 1. sınıflar kayıtları başlamıştır.

09 Ocak 2018 Salı 08:47
Altınyıldız Koleji 2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Sınıf Öğretmenleri
banner230

2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Sınıf Öğretmenlerimiz

Düşünme, anlama ve sorun çözme becerisi gelişmiş, insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini ve milli kültürü içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat becerisi gelişmiş, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkan sağlayan Altınyıldız İlköğretim Kurumunda 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 1. sınıflar kayıtları başlamıştır.

Eğitimde kalite ve başarıları ile adından her zaman söz ettiren Altınyıldız İlköğretim Kurumunun 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılında Sema EMİRAĞAOĞLU, Neval GÖNENBABA, Sibel ÖZDİL, Cumhur DEMİRSOY, İlyaz AYDIN öğrencilerimizle buluşacak alanında uzman öğretmenlerimizdir.

Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 1. sınıflarında sınıf öğretmenlerimiz tarafından Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersleri verilerken, haftada 7 saat İngilizce dersi yanında Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Jimnastik, Stem, Kodlama ve Robotik, Satranç, Drama ve Geleneksel Çocuk Oyunları, Astronomi, Halk Oyunları, Görgü Kuralları dersleri de alanında uzman deneyimli öğretmenler tarafından verilmektedir.

Aklın ve bilimin ışığında yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisi ile çarpan geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyoruz.

Başarılı bir gelecek için sizin çocuğunuzda Altınyıldızlı olsun…..

SEMA EMİRAĞAOĞLU

NEVAL GÖNENBABA

SİBEL ÖZDİL

CUMHUR DEMİRSOY

İLYAZ AYDIN

CV'ler için

http://www.altinyildiz.k12.tr/index.php?page=haber&action=view&id=1608

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim