Altınyıldız İlköğretimden Teşekkür Mesajı

Altınyıldız İlköğretim Kurum Müdürü Mehmet ERAVCI yaptığı açıklamada :‘ Nevşehir kamuoyuna Altınyıldız İlköğretim Kurumuna göstermiş oldukları ilgiden ve okulumuza vermiş oldukları değerden dolayı teşekkür ediyorum.

Akademik, sosyal ve sportif başarıları ile 22 yıldır Nevşehir ve Türkiye’nin değeri olan okulumuza velilerimizin gösterdiği bu yoğun ilginin mutluluğunu yaşamaktayız. Altınyıldız İlköğretim Okulu Ortaöğretime Geçiş Sınavlarında 61 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur. Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan okulumuz ; öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve de Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam edecektir.

Bu yıl 1 Ocak 2020 tarihinde başlayan 1.sınıf kayıtlarımızın, velilerimizin gösterdikleri yoğun ilgi sebebiyle kontenjanlarımızın da dolmaya yaklaştığını belirtmek isterim.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Giriş ve Bursluluk sınavlarımıza yoğun ilgi gösteren velilerimize , ter döken öğrencilerimize , sınavın organizasyonunda görev alan idareci, öğretmen ve personelimize teşekkür ediyorum. ‘ifadelerine yer verdi.

Altınyıldız İlköğretim Kurumunda çağdaş ve evrensel ilkeleri benimsemiş Türk toplumu olarak, gelişmiş ülkeler arasında yer almanın en temel koşulu, eğitimin kalitesini yükseltme bilinciyle ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık ve mutlu geleceği için , öğrencilerimizin kendi becerilerini ve ilgilerini de dikkate alarak, doğru yönlendirmeye çalışıp, aklın ve bilimin ışığında Türkiye’nin geleceğini yetiştiriyoruz.