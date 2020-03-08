Altınyıldız İlköğretimde 4. Veli Toplantıları Tamamlandı

Velilerimiz sınıf öğretmenlerinin yanı sıra branş öğretmenleriyle de bireysel görüşme fırsatı buldukları,öğrencilerin genel başarı durumlarının ve bireysel gelişimlerinin değerlendirildiği toplantının kendileri adına oldukça verimli geçtiğini belirtti.

Veli,öğretmen ve öğrenci iletişimin en güçlü şekilde sağlandığı veli toplantısına katılımlarından ötürü tüm velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyor, Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.