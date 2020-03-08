Son Dakika
Altınyıldız İlköğretimde 4. Veli Toplantıları Tamamlandı
Altınyıldız İlköğretim Kurumunda 2019-2020 öğretim yılı 4. veli toplantısı velilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.8 Mart Pazar günü yapılan birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar tüm grupların veli toplantısına velilerimiz büyük ilgi gösterdi.
Nevşehir 08.03.2020, 14:39
Velilerimiz sınıf öğretmenlerinin yanı sıra branş öğretmenleriyle de bireysel görüşme fırsatı buldukları,öğrencilerin genel başarı durumlarının ve bireysel gelişimlerinin değerlendirildiği toplantının kendileri adına oldukça verimli geçtiğini belirtti.
Veli,öğretmen ve öğrenci iletişimin en güçlü şekilde sağlandığı veli toplantısına katılımlarından ötürü tüm velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyor, Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.