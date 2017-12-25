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Altınyıldız ilköğretim kurumunda 9. Geleneksel kitap şenliği

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmayı son derece önemsiyoruz

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:58
Altınyıldız ilköğretim kurumunda 9. Geleneksel kitap şenliği
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.Kurum olarak çocuklarımızın daha ilkokul sıralarında yazarlarla tanışıp üretken birer birey olmalarını sağlamak amacıyla her sene kitap şenlikleri düzenliyor ve bu şenliklerde öğrencilerimizin düzeyine uygun kitap yazan yazarlarla tanışmalarını sağlıyoruz.Etkinliklerimiz kapsamında öğrencilerimiz,okuma serüvenlerine sonsuz ufuklar açacak yazarlarla buluşuyorlar.Öğrenciler,kitaplarını okuyup eserleri üzerine inceleme yaptıkları yazarlarla sohbet etme şansı yakalarken okulumuzda açılan stantlardan da kütüphaneleri için kitap seçme fırsatı yakalıyorlar.Okuma becerisinin hayatın bütün aşamalarına yayılan bir alışkanlık haline gelmesi ve kitap okuma bilincinin yerleşmesi için yıl boyunca desteklediğimiz ve okumaya yönlendirdiğimiz öğrenciler, gelenekselleşmiş olan kitap şenliği ile kitapların zengin ve renkli dünyasıyla iç içe olup ,kitaplarını okudukları yazarlarla bir araya geliyorlar.

Bu sene 8 yazarın katılımıyla 9.sini düzenleyeceğimiz geleneksel kitap şenliği etkinliklerimiz 6-18 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Kitap şenliği etkinliklerimize katılacak yazarlarımız Söyleşi,İmza ve Etkinlik Tarih ve Saatleri:

MUSTAFA ORAKÇI

6 Ocak CUMARTESİ

Saat:11.00

METİN ÖZDAMARLAR

12 Ocak CUMA

Saat:10.00

CEM GÜLBENT

15 Ocak PAZARTESİ

Saat:10.00

ZEYNEP ÖZATALAY

16 Ocak SALI

Saat:10.00

PELİN GÜNEŞ

16 Ocak SALI

Saat:14.00

MİYASE SERTBARUT

17 Ocak ÇARŞAMBA

Saat:10.00

YUSUF ASAL

17 Ocak ÇARŞAMBA

Saat:14.00

TOPRAK IŞIK

18 Ocak PERŞEMBE

Saat:10.00

 Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdürü Mehmet Eravcı; 9.Geleneksel kitap şenliği etkinliklerimize öğrencilerimizle birlikte velilerimizi ve Nevşehirli tüm kitap dostlarını da davet ediyor, şenliğimize katılacak yazarlarımıza, şenliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimize, personellerimize, kitap okuma komisyonumuza, okul aile birliğimize, okul yönetim kurulumuza teşekkür ederiz.

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