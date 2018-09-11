Altınyıldız ilköğretim kurumu 1. Sınıflar uyum programı

Sınıf Öğretmenlerimiz CUMHUR DEMİRSOY,SEMA EMİRAĞAOĞLU,İLYAZ AYDIN,SİBEL ÖZDİL,NEVAL GÖNENBABA ile 5 şube olarak başladığımız 2018-2019 öğretim yılı uyum programı kapsamında öğrencilerimiz öğretmenleri ve arkadaşları ile yaptıkları ilk dersin ardından İlk gün pastalarını kesip,kahvaltılarını yaptılar.Daha sonra okulumuzda bulunan Resim, Müzik, Satranç, Stem ve Kodlama, Jimnastik, Halkoyunları, Drama ve Astronomi, Bilgisayar dersliklerimizin, Spor Salonunun yerini öğrendiler ve okulumuzu tanıdılar.Uyum günlerinde ayrıca oyunlar eşliğinde Eğitim –Öğretim sürecine başlayarak keyifli zamanlar geçirdiler.

Öğrencilerimiz uyum sürecinde öğle yemeğinin ardından velilerimiz ile evlerine döndüler.

Türkiye’nin geleceği olacak 1. Sınıf öğrencilerimize onlara emek veren öğretmenlerimize velilerimize teşekkür eder, yeni öğretim yılında başarılar dileriz.