Altınyıldız İl Geneli Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası
Altınyıldız İlköğretim Kurumu 24-25 Kasım 2018’de öğretmenler günü münasebetiyle Türkiye Satranç Federasyonu,Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Nevşehir Satranç Federasyonu işbirliği ile il geneli satranç turnuvası düzenleyecektir.
5 Turlu İsviçre sistemi kullanılacak olan turnuva 24 Kasım Cumartesi 13.00 Kayıt kontrol işlemlerinin ardından başlayıp Cumartesi günü 2 tur yapılacak 25 Kasım Pazar 11.00’da 3 tur başlayacaktır.5.Turların bitmesinin ardından ödül töreni düzenlenecektir.
4 Kategoriden oluşan turnuvadan her kategori için ayrı ayrı ödüllendirmeler yapılacaktır.
A Kategorisi
1. ve 2. Sınıflar
Kategori 1.sine 1 Gram Altın
Kategori 2.sine 150 tl Hediye Çeki
Kategori 3.süne 100 tl Hediye Çeki
Kategorisinde En Yüksek Puan Alan Bayan Oyuncu 100 tl Hediye Çeki
Derece Yapan Öğrencilere Başarı Belgesi
Katılan Tüm Öğrencilere Katılım Belgesi
B Kategorisi
3. ve 4. Sınıflar
Kategori 1.sine 1 Gram Altın
Kategori 2.sine 150 tl Hediye Çeki
Kategori 3.süne 100 tl Hediye Çeki
Kategorisinde En Yüksek Puan Alan Bayan Oyuncu 100 tl Hediye Çeki
Derece Yapan Öğrencilere Başarı Belgesi
Katılan Tüm Öğrencilere Katılım Belgesi
C Kategorisi
5. ve 6. Sınıflar
Kategori 1.sine 1 Gram Altın
Kategori 2.sine 150 tl Hediye Çeki
Kategori 3.süne 100 tl Hediye Çeki
Kategorisinde En Yüksek Puan Alan Bayan Oyuncu 100 tl Hediye Çeki
Derece Yapan Öğrencilere Başarı Belgesi
Katılan Tüm Öğrencilere Katılım Belgesi
D Kategorisi
7. ve 8. Sınıflar
Kategori 1.sine 1 Gram Altın
Kategori 2.sine 150 tl Hediye Çeki
Kategori 3.süne 100 tl Hediye Çeki
Kategorisinde En Yüksek Puan Alan Bayan Oyuncu 100 tl Hediye Çeki
Derece Yapan Öğrencilere Başarı Belgesi
Katılan Tüm Öğrencilere Katılım Belgesi
Başvurular Nevşehir TSF turnuva kayıt sayfasından yapılacak olup ,son başvuru tarihi 22 KASIM 2018 saat 17.00’dır.
Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ. (http://nevsehir.tsf.org.tr/turnuva-kayit-form)
TURNUVAYA KATILACAK ÖĞRENCİLERE BAŞARILAR DİLERİZ. ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU