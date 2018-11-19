Altınyıldız İl Geneli Öğretmenler Günü Satranç Turnuvası

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 24-25 Kasım 2018’de öğretmenler günü münasebetiyle Türkiye Satranç Federasyonu,Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Nevşehir Satranç Federasyonu işbirliği ile il geneli satranç turnuvası düzenleyecektir.