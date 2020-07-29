Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinden Muhteşem Üniversite Sınavı Başarısı!

2020 YKS ‘de çeşitli puan dallarında öğrencilerimiz Nevşehir 1.si,2.si,3.sü,4.sü,5.si,Türkiye 400.,415.,570., 576.,934.,1090., 1137,.1149.,1120., 1567., 1689., 1908., 2952., 3609., 4196., 4441., 4498., 5045., 5422. derecelerini kazanmışlardır. Şampiyonlarımızı onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve saygıdeğer velilerimizi kutlarız.

2020 TYT ve AYT’de Nevşehir birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri ve onlarca Türkiye derecesi elde eden Altınyıldız Eğitim Kurumları Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri aldıkları muhteşem sonuçla Türkiye’nin en iyi üniversitelerini kazanma başarısı gösterdi. Bazı alanlarda Nevşehir birinciliklerini kazanan Altınyıldızlılar toplam başarıda en iyi sonucu alan Özel okul olma gururunu yaşıyor.

23 yıllık eğitim tecrübesi ve Nevşehir’in ve Türkiye’nin en iyi öğretmen kadrolarından birisine sahip olan büyük başarılara imza atan Altınyıldız Eğitim Kurumları 2020 Üniversite sınavlarında muhteşem bir başarı elde etti.

FATMA DUYGU DEMİRKOL;

Ham ve yerleştirme EA puanı Nevşehir 1.si, Türkiye 400.sü

Y- SAY Türkiye Nevşehir 2.si, 415.si

EMRE BİÇKES;

Y-TYT Nevşehir 3.sü, 1090.sı

Y-SAY Nevşehir 4.sü, 934.sü

Ö.FARUK AYSİN Y-Say Türkiye 1220.si,

ZEHRA BALKANLIOĞLU Yabancı DİL Türkiye 2952.si olmuş, Nevşehir’de ilk dereceleri kazanmıştır.

2020 YKS’de öğrencilerimizin Türkiye dereceleri şu şekildedir.

Y-EA Türkiye 400.lüğü

Y-SAY Türkiye 415.liği

SAY – Türkiye 570.liği

EA Türkiye 576.lığı

Y-SAY Türkiye 934.lüğü

Y-TYT Türkiye 1090.lığı

Y-TYT Türkiye 1137.liği

SAY Türkiye 1149.liği

Y-SAY Türkiye 1220.liği

SAY Türkiye 1567.liği

Y-TYT Türkiye 1689.luğu

Y-TYT Türkiye 1908.liği

DİL - Türkiye 2952.liği

Y-SAY Türkiye 3609.luğu

Y-SAY Türkiye 4196.lığı

Y-SAY Türkiye 4441.liği

SAY Türkiye 4498.liği

SAY – Türkiye 5045.liği

SAY – Türkiye 5422.liği

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin Türkiye dereceleri;

İlk 500 de 2 derece

İlk 1.000 de 5 derece

İlk 5.000 de 19 derece

İlk 10.000 de 38 derece

İlk 15.000 de 52 derece

İlk 20.000 de 64 derece olmak üzere bireysel başarının yanında kitlesel bir başarı da elde eden Altınyıldız Eğitim Kurumları, her yıl olduğu gibi Nevşehir’de ilk derecelerde en çok öğrencisi olan okul olmuştur.

2020 YKS sonuçlarına dair bir açıklama yapan Özel Altınyıldız Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Özkan KILINÇ açıklamasında;

‘Türkiye’nin Örnek Okulu Altınyıldız Koleji 2019 Üniversite Sınavları Nevşehir 1.2.3. Türkiye 78.liği derecelerinin ardından 2020 Üniversite sınavı sonuçlarında çok başarılı dereceler elde ederek Nevşehir 1.likleri ve Türkiye 400.,415.,570., 576.,934.,1090., 1137,.1149.,1120., 1567., 1689., 1908., 2952., 3609., 4196., 4441., 4498., 5045., 5422.si dereceleri kazanmıştır.

Özel Altınyıldız Koleji, 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından elde ettiğimiz muhteşem başarı uzun yıllar süren istikrarlı ve özverili çalışmalarımızın sonucudur. Çeşitli puan türlerinde Türkiye dereceleri ile Nevşehir birincilikleri elde eden Altınyıldız Eğitim Kurumlarımız üniversite yerleştirme sonuçlarında da Türkiye’nin en gözde üniversitelerine öğrencilerini yerleştirme başarısını gösterecektir. Güçlü ve başarılı öğretmen kadromuzla geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam edeceğiz.

Geceli gündüzlü çalışan öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize ve saygıdeğer velilerimize Altınyıldız Ailesi adına teşekkür ederim.’’ dedi.