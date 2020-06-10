Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinden 7 Öğrenci Uluslararası Matematik Olimpiyatı Türkiye Finalisti

Altınyıldız Fen Lisesi öğrencileri

- FURKAN EREN – 9/A FEN LİSESİ

- HASAN KAAN GEZGİN – 10/A FEN LİSESİ

- AYŞE RÜVEYDA ÇİFTÇİ – 10/A FEN LİSESİ

- GÖKTÜRK GÖK – 10/A FEN LİSESİ

- MUSTAFA CANITEZ – 11/A FEN LİSESİ

- EMRE BİÇKES – 12/A FEN LİSESİ

- İLKNUR ECE GÜVENÇ – 12/A FEN LİSESİ

Türkiye finallerine katılıp ilimizi ve okulumuzu temsil edeceklerdir.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerimiz KANGURU Uluslararası Matematik olimpiyatlarına toplam da 88 öğrencimiz katılmış olup 7 öğrencimiz 2019-2020 öğretim yılında yapılan uluslararası ve ulusal yarışmalarda Türkiye Finallerine kalmışlardır.

TÜBİTAK Araştırma Projelerinde 4 öğrencimiz, TALES Ulusal Matematik Yarışmasında 1 öğrencimiz, TÜRK ZEKA VAKFI Zeka Oyunları Yarışmasında 3 öğrencimiz Türkiye finallerinde ilimizi ve okulumuzu temsil edecektir.

Öğrencilerimizin başarısı bizlerin ve Nevşehir’in gururu olmuşlardır. Bizlerde Altınyıldız ailesi olarak öğrencilerimizin başarısının haklı gururunu yaşamaktayız.

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa merkezli "Kangourou Sans Frontieres" Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanıyor. “Kanguru Matematik Sınavı” da her yıl 6 milyon civarı katılan öğrenci sayısıyla önemli bir matematik yarışmasıdır.

Her yaştan (7-18) öğrencinin 6 farklı kategoride katılabileceği Kanguru sınavı kategorilere göre 24- 30 arası sorudan oluşmakta ve sınav düzeyine göre 75- 90 dakika sürmektedir. Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek, günlük hayatla bağlantılı ve hatta eğlencelidir. Böylelikle öğrencilerin kafasında yer etmiş olan “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi, velilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.