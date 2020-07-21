Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi’nde 9.Sınıf Kayıtlarına Büyük İlgi.

Nevşehir’i eğitimde Türkiye standartlarının üzerine çıkartan, başarılı ve tecrübeli öğretmen kadrosu, mükemmel fiziki yapısı, vizyonuyla, kaliteli ve çağdaş eğitim uygulamalarıyla yıllardır sayısız başarıları Nevşehir’e getiren Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseleri 2020-2021 öğretim yılı kayıtlarına veliler ve öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.

Altınyıldız Koleji, her yıl kazandırdığı Üniversite Sınavı birinciliklerinin yanı sıra, sporda, sanatta, bilim olimpiyatlarında Türkiye Birincilikleri ve uluslararası dereceleri Nevşehir’e taşımaktadır.

MEB Kalite Beratlı Türkiye’de ilk özel okul olan, Türkiye’nin en kaliteli eğitim kurumları arasında yer alan Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitim standardını her yıl daha da artırmaktadır.

2020 yılında Nevşehir’in en kaliteli özel okulu seçilen Altınyıldız Koleji, velilerinden aldığı güçle, istikrarlı idareci ve öğretmen kadrosuyla, çağdaş eğitim anlayışıyla, çocuklarımızı ve gençlerimizi mutlu, başarılı ve güzel bir geleceğe hazırlamakta, geleceğin liderlerini yetiştirmektedir.