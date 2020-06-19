Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesinde 2019-2020 Ders Yılı Sona Erdi

Nevşehir Özel Altınyıldız Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin karneleri, başarı belgeleri ve stratejik planları hazırlanarak erişime açıldı.

Altınyıldız Kolejinden mezun olma onurunu yaşayan 12.sınıf öğrencilerimizi alkışlarla uğurluyoruz. Mezun öğrencilerimize Üniversite yaşamlarında başarılar temenni ediyoruz.

9,10 ve 11.sınıflardan bir üst sınıfa geçen öğrencilere yaz tatil programları, uygulayacakları çalışma planları hazırlanmıştır.

Öğrencilerimiz karnelerini e-okul sistemi üzerinden görebilecek, bugünden itibaren teşekkür, takdir ve üstün başarı belgelerini, okul yönetiminden elden alabileceklerdir.

Altınyıldız Eğitim Kurumu Fen ve Anadolu Lisesi, kurulduğu günden bugüne kadar Üniversite sınavlarında Nevşehir birinciliklerini ve Türkiye derecelerini elde etmiş ve yıllardır Nevşehir’in ve Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer almıştır.

Altınyıldız Eğitim Kurumlarında uzaktan eğitim sistemi ile online eğitimler okullarımızda bu zamana kadar ara vermeden devam etmiştir.

15 Ağustos 2020 tarihinden itibaren yüzyüze telafi eğitimlerimiz başlayacaktır.

Altınyıldız ailesi olarak, bugüne kadar Türkiye dereceleri kazanarak büyük başarı gösteren öğrencilerimizin 2020 Üniversite sınavlarında yine Nevşehir’in ve Türkiye’nin gururu olacaklarına inancımız tamdır.

Elde ettiği akademik sınav başarılarıyla, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kazandığı Türkiye ve Dünya dereceleri ile eğitimde örnek uygulamalarıyla “Türkiye’nin Örnek Okulu’’ vasfını gururla taşımaktadır.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, “aklın ve bilimin ışığında” Türkiye’nin gelecekteki liderlerini yetiştirmeye devam edecektir.

2019-2020 Eğitim öğretim yılını başarılı, huzurlu ve mutlu bir şekilde tamamlayan tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyoruz. Tüm öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileriz.