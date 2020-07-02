Altınyıldız Fen ve Anadolu Liseliler, BUCA IMSEF 2020 Uluslararası Proje Yarışması Finalisti!

BUCA IMSEF 2020 ulusal proje yarışmasında Matematik-Bilgisayar kategorisinde öğrencilerimiz Göktürk GÖK, Ayşe Rüveyda ÇİFTÇİ’nin hazırladığı FİBONACCİ ile şifreleme projesi Türkiye de 16 proje arasına girerek finallere kalmıştır.

Finaller 1-3 Ekim 2020 tarihleri arasında İzmir –Buca’da yapılacak.

BUCA IMSEF NEDİR?

Bilim ve sanat alanında gelecek vaat eden öğrencilere, genç cevherlere proje üretme imkânı sağlayarak uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmelerinin yolunu açıyor. BUCA IMSEF adlı yarışma da düzenleyen merkez, Ekim ayında 42 ülkeden lise öğrencisini bilim ve sanat alanında projeleriyle Buca’da ağırlayacak.

BUCA IMSEF adıyla hayata geçirilen uluslararası bilim ve sanat yarışmasıfizik, kimya, biyoloji, mühendislik, enerji, bilgisayar, matematik ve piyano alanında gerçekleştirilecek.

Türkiye’de ve uluslararası düzeyde lise öğrencileri başvurularını online online olarak yaptı.. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından onaylı bu çalışmada, 42 dünya temsilciliği var. Rusya’dan Çin’e, Endonezya’dan Amerika’ya kadar ülkemiz BUCA IMSEF adıyla temsil ediliyor. Her alanda uzman akademisyen jüriler var. Jürilerin projeleri online olarak seçme aşaması tamamlandı.

Matematik-Bilgisayar kategorisinde Nevşehir Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencileri Göktürk GÖK, Ayşe Rüveyda ÇİFTÇİ’nin hazırladığı FİBONACCİ ile şifreleme projesi Türkiye’de 16 proje arasına girerek finallerine kalmıştır. Altınyıldız Koleji Matematik Öğretmeni Mahmut ÖZLÜ projenin Danışman öğretmenliğini yapıyor.

Altınyıldız Ailesi olarak,1-3 Ekim tarihleri arasında Buca’da, projemizi sunarak bilimsel bir başarıya daha imza atacağız. Bilim Olimpiyatları yarışmalarında Nevşehir’i temsil edecek öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileriz

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri liseler arası Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda Dünya, Avrupa ve Türkiye derecelerini en çok kazanan, TÜBİTAK Projeleri yarışmalarında şu ana kadar Türkiye 1.si ve Türkiye 4.sü olan Nevşehir’de ilk ve tek okuldur.