Altınyıldız Farkı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Mehmet ERAVCI 2019 LGS sınavı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada;

“Öğrencimiz GÖKAY NURAY 500 tam puan alarak Türkiye 1.si olmuştur. Yıllardır yapılan liselere giriş sınavlarında toplamda 61 Türkiye birinciliği kazanan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri bu yıl yapılan LGS sınavlarına göre

20 Öğrencimiz % 1’lik

31 Öğrencimiz % 2’lik

40 Öğrencimiz % 3’lük

45 Öğrencimiz % 4’lük

56 Öğrencimiz % 5’lik

59 Öğrencimiz % 6’lık

74 Öğrencimiz % 10’luk dilimde yer almışlardır. Türkiye’nin en nitelikli okullarına girmeye hak kazanan öğrencilerimize yeni öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. 21 yıldır olduğu gibi öğrencilerimiz yine istikrarlı ve sistemli çalışmanın karşılığı olarak yine muhteşem bir başarı elde etmişlerdir. Bizleri gururlandıran bu sonuçların alınmasında emeği geçen öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ,velilerimizi tebrik ediyorum.2 yıldır düzenlenen yeni LGS sınav sisteminde puan ortalamaları ile Nevşehir 1.si olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu Nevşehir’in ilk Türkiye 1.sini çıkarmanın gururunu yaşamaktadır.

Öğrencimiz GÖKAY NURAY anaokulundan beri okuttuğumuz 2.sınıfta sınıf atlattığımız kendi sınıf gruplarından 1 yaş küçük olmasına rağmen Türkiye 1.liği elde etmiş bir öğrencimizdir. Millî Eğitim Bakanlığının aynı puanı alan öğrencilerde yaşı küçük olanın önceliğe sahip olması esasına göre öğrencimiz GÖKAY NURAY başvurduğu her okula TÜRKİYE 1.si olarak girmeye hak kazanmıştır.21 yıldır okul puan ortalamalarında ,kitlesel ve bireysel başarılarda tartışmasız Nevşehir 1.si olan okulumuz her zaman zirvede olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşamaktadır. Önemli olanın zirveye çıkmak değil, zirvede kalmak olduğu bilinciyle fedakar öğretmenlerimizle birlikte Türkiye’nin en başarılı okulu olma yolundaki gayretlerimiz hız kesmeden devam edecektir.Altınyıldız İlköğretim Kurumu sadece Nevşehir’de değil Türkiye’nin her yerinde akademik,sosyo-kültürel,spor alanında başarıları ile konuşulan Türkiye’nin öncü kurumu olma yolunda gururla ilerlemenin mutluluğu içerisindeyiz.

2018-2019 öğretim yılında

Türk Beyin Takımı Olimpiyatları

1 Türkiye 5.liği

1 Türkiye 11.liği

2 Bölge finalisti

Tübitak Bilim Projelerinde

1 Türkiye 2.liği

1 Bölge finalisti

Ulusal ve Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında

2 Türkiye 1.liği

1 Türkiye 3.lüğü

2 Türkiye 4.lüğü

1 Türkiye 6.lığı

1 Türkiye 9.luğu

Ulusal Fen Bilimleri Olimpiyatlarında

3 Türkiye 1.liği

2 Türkiye 4.lüğü

Spor faaliyetlerinde bireysel ve takım olarak

1 Balkan 4.lüğü

7 Türkiye 1.liği

4 Türkiye 2.liği

1 Türkiye 3.lüğü

2 Türkiye 4.lüğü

1 Türkiye 5.liği

3 Türkiye 7.liği

1 Bölge 3.lüğü

56 İl 1.liği

15 il 2.liği

15 il 3.lüğü

Kültür –Sanat faaliyetlerinde

1 Türkiye 1.liği

1 Piyano öğretmenliği diploması

17 Yıldır OKS,SBS,TEOG ve LGS sınavlarında

61 Türkiye 1.liği

elde ederek Türkiye’de ilimizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Bu muhteşem başarılarda emeği geçen başta fedakar öğretmenlerimiz,okul personelimiz,velilerimiz, ülkemizin geleceği sevgili öğrencilerimizi kutluyor, Bu ülkenin ihtiyacı olan nitelikli nesilleri ‘Aklın ve Bilimin Işığında Yüreği Vatan ,Millet ve Bayrak Sevgisiyle Çarpan Nesiller Yetiştiriyoruz.’ Sloganı ile çıktığımız yolda hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz.’ İfadelerine yer verdi.