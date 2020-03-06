Altınyıldız Eğitim Kurumlarında Şehitler İçin Mevlid ve Hatim Duası Yapıldı

Altınyıldız Koleji konferans salonunda terörle mücadele ederken, Bahar Kalkanı harekatında ve bugüne kadar şehadet şerefine erişmiş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin geçmişlerinin ruhlarına ithaf etmek üzere Mevlid-i Şerif okunmuş, hatim ve mevlid duaları yapılmıştır.

Bizden onlara selam olsun. Ruhları şad olsun, cümle aile efradına rahmet olsun. Diktikleri bayrak, geride bıraktıkları millet dimdik arkalarındadır, gönülleri ferah olsun.

Bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.