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Altınyıldız Eğitim Kurumlarında Şehitler İçin Mevlid ve Hatim Duası Yapıldı
Nevşehir 06.03.2020, 15:19 06.03.2020, 15:21
Altınyıldız Koleji konferans salonunda terörle mücadele ederken, Bahar Kalkanı harekatında ve bugüne kadar şehadet şerefine erişmiş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin geçmişlerinin ruhlarına ithaf etmek üzere Mevlid-i Şerif okunmuş, hatim ve mevlid duaları yapılmıştır.
Bizden onlara selam olsun. Ruhları şad olsun, cümle aile efradına rahmet olsun. Diktikleri bayrak, geride bıraktıkları millet dimdik arkalarındadır, gönülleri ferah olsun.