Altınyıldız Eğitim Kurumları TSE COVID-19 ‘‘OKULUM TEMİZ BELGESİ’’ Alan İlk Özel Okul Oldu

NEVŞEHİR’E HAYIRLI OLSUN

TSE'nin belirlediği, 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programında yer alan kriterleri yerine getiren Altınyıldız Eğitim Kurumları , “Okulum Temiz Belgesi” alarak Covid19 salgının önlenmesine yönelik okul içinde uyguladığı önlemleri tescilledi.

TSE OKULUM TEMİZ BELGESİ, TSE Nevşehir Belgelendirme Müdürü Osman Özden ŞAHİNER tarafından Altınyıldız Koleji Genel Müdürü Serhat İĞDECİ ve Müdür Yardımcısı Çetin KURTPINAR’a verildi.

Korona virüs (Covid19) salgını tehlikesine karşı öğrenci, veli ve çalışanlarının sağlığını korumak için üst düzey önlemler aldıklarını belirten Altınyıldız yetkilileri, “Okulumuzda gerçekleştirilen denetimler sonucu TSE COVID19 ‘Okulum Temiz Belgesi’ni Nevşehir’de almaya hak kazanan ilk özel okul olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Öğrencilerin ve çalışanların sağlığının birinci planda yer aldığı Altınyıldız Koleji’nde sağlıklı bir okul ortamı oluşturabilmek amacıyla alınabilecek tüm fiziki önlemleri aldık. Termal Kameralarla kontroller yapıyoruz. Sağlık Personellerimiz görevlerinin başında. Tek kişilik sıralarda Mesafe, Maske ve Temizlik kurallarına titizlikle uyulmaktadır.

Altınyıldız Eğitim Kurumları fiziki yapıda ve işleyişteolarak her türlü tedbiri almıştır. Okulların yüz yüze eğitime başlayacağı günlerde kullanacağımız prosedürleri yazılı hale getirdik. İçinde bulunduğumuz bu süreci sağlıklı şekilde atlatıp bir an önce öğrencilerimize kavuşacağımız günleri özlemle bekliyor.

Altınyıldız Eğitim Kurumları, TSE ‘‘Okulum Temiz Belgesi’’ alınmasında emeği geçen başta kurucularımıza, tüm okul müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, personelimize, velilerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.’’ dediler.