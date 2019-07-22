Altınyıldız’ dan 2019 LGS Yerleştirmede %100 Başarı

2019 LGS Türkiye ve Nevşehir 1.si okul olan Altınyıldız İlköğretim Kurumunun 121 öğrencisinden 100 Altınyıldızlı İstanbul ARGEM , Altınyıldız Fen Lisesi ,Kayseri Fen Lisesi, Adana Seyhan Fen Lisesi, Kayseri Sümer Fen Lisesi, Kırşehir Fen Lisesi, Ankara Etimesgut Fen Lisesi, Mersin Fen Lisesi gibi Devlet ve Özel Fen liselerine , 21 Altınyıldızlı Beşiktaş Kabataş Anadolu lisesi, İstanbul Kadıköy Anadolu lisesi, Ankara Gazi Anadolu Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji, Eskişehir Uçak Bakım Anadolu lisesi, İzmir Saint Joseph Anadolu lisesi, Antalya Anadolu lisesi gibi en başarılı Anadolu liselerine yerleşmişlerdir.

2019 LGS sonuçlarına göre %1’lik dilimde yer alan

Türkiye 1.si GÖKAY NURAY Türkiye’nin en zeki 30 öğrencisinin seçildiği İSTANBUL ARGEM (Araştırma , Geliştirme ve Uygulama Merkezi)

Nevşehir 2.si MEHMET KORKUT ARIER İstanbul Beşiktaş Kabataş Anadolu Lisesi

FATMA SUDE GÜNGÖR Kayseri Fen Lisesi

İREM ÖZTÜRK İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi

ELİF SAHRA MUHARREMOĞLU Adana Seyhan Fen Lisesi

HASAN SAVAŞ Nevşehir Fen Lisesi

ELİF EBRAR KÜÇÜKÖNER Nevşehir Fen Lisesi

DAVUT BERKAY TANÇ Kayseri Sümer Fen Lisesi

SELEN ŞAHİN Nevşehir Fen Lisesi

AKTUĞ YALBIRDAK Ankara Gazi Anadolu Lisesi

EMİRHAN ÖZDEMİR Kırşehir Fen Lisesi

ŞEYMA ZEHRA KILIÇLI Ankara Etimesgut Fen Lisesi

EDİBE EYLÜL ÇENGEL Tarsus – Amerikan Koleji

CEYLİN DİNÇ Nevşehir Fen Lisesi

BETÜL ÇİÇEK Kırşehir Fen Lisesi

KAĞAN BAŞBUĞ Nevşehir Fen Lisesi

NİLHAN SILA PASLANMAZ Nevşehir Fen Lisesi

SAADET NAZ ERGEZER Mersin Sesim Sarpkaya Fen Lisesi

NEHİR ÇETİNKAYA Nevşehir Fen Lisesi ‘ni yerleştirerek yine Nevşehir’in Eğitimdeki Gururu olmaya devam etmiştir

TEOG,OKS,SBS ve LGS’de Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu ,kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye Birinciliği elde eden bireysel başarıda ve puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si olan ve Nevşehir’in eğitimdeki başarı çıtasını yükselten Altınyıldız İlköğretim Kurumu, sadece öğretim alanında değil sosyo-kültürel alanlardaki başarılarıyla da Türkiye’nin Örnek okulu olmaya devam etmektedir. Bu başarılarda emeği geçen öğrencilerimize,öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

Mezun ettiği 882 Öğrencisini Fen Lisesine,628 Öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2018-2019 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmıştır.Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘Aklın ve Bilimin Işığında Türkiye’nin Geleceğini yetiştirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerimize, yeni okullarında başarılar dileriz.

ALTINYILDIZ İLKÖĞRETİM KURUMU

BİR KOLEJDEN ÇOK DAHA FAZLASI

BAŞARILI BİR GELECEK İÇİN SİZİN DE ÇOCUĞUNUZ ALTINYILDIZLI OLSUN