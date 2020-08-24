Altınyıldız da Online ve Yüz Yüze Zil Çaldı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdür Yardımcısı ÇETİN KURTPINAR yaptığı açıklamada Pandemi döneminde online derslerle desteklediğimiz 8.sınıf öğrencilerimizi Milli Eğitim Bakanlığını izini ile LGS hazırlık kurslarımıza yüz yüze başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin hazırlıklarına daha çok destek vermek adına düzenlediğimiz ve 4 Hafta sürecek kurslarımızda öğrencilerimiz öğretmenlerimizle çalışmalarına ara vermeden devam edecekler. Diğer sınıflardaki öğrencilerimizin ve Öğretmenlerimizin büyük bir heyecanla ve istekle online da olsa derse başlaması öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin başarı çıtası daha da yükselteceğinin bizler için göstergesi olmuştur.

Okulumuzda Covid-19 tedbirleri kapsamında her türlü dezenfeksiyon ve sanitasyon çalışmaları yapılmış olup öğrencilerimizin okula maskeli olarak gelmeleri sağlanmakta ,girişlerde ateşleri termal kamera sistemi ile ölçülmekte ,sınıflarda, bahçede ve yemekhane öğrencilerimiz sosyal mesafeye uygun davranmaları için her türlü ortam hazırlanmıştır.’ İfadelerine yer verdi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne Ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye 1.liği elde etmiş ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.si okul olmuştur.Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak,sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları,sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam etmektedir. Mezun ettiği 1104 Öğrencisini Fen Liselerine, 689 Öğrencisini Anadolu Liselerine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2020-2021 öğretim yılında da öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumunda Çağdaş ve evrensel ilkeleri benimsemiş Türk toplumu olarak, gelişmiş ve ileri ülkeler arasında yer almanın en temel koşulu, eğitimin kalitesini yükseltmek olmanın bilinciyle ve Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık ve mutlu geleceği için öğrencilerimizin kendi becerilerini ve ilgilerini de dikkate alarak doğru yönlendirmeye çalışıp aklın ve bilimin ışığında Türkiye’nin geleceğini yetiştiriyoruz.