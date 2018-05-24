Altınyıldız'da Jakem’in Muhteşem Gösterisi

JAKEM komutanlığına ait eğitimli köpekler, eğiticilerinin verdikleri komutları eksiksiz uygulayarak gösterilerini gerçekleştirdiler. Köpeklerin birbirinden güzel gösterileri öğrenciler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Kreş ve Anaokulu öğrencilerimiz de hem gösterinin seyir zevkini yaşarken, hem de liseli abla ve ağabeyleriyle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Gösteri bitiminde Altınyıldız Anaokulu öğrencileri tarafından Nevşehir JAKEM Komutanı Jandarma Albay Şemsettin Çetin’e çiçek takdim edildi.

Jakem komutanı Jandarma Albay Şemsettin Çetin yaptığı açıklamada; "Komutanlık envanterinde bulunan köpeklere Bomba arama ve mayın, narkotik, arama – kurtarma, yangın tespiti ve özel operasyonlar gibi konularda eğitim verilmektedir. Köpekler birliklerinde 9 yaşına kadar hizmet vermekte olup, insanlara göre 55 kat daha iyi koklama, 5 kat daha iyi görme ve 8 kat daha iyi duyma özelliklerine sahiptirler." dedi.

Gösteri sonunda Anaokulu ve lise öğrencileri eğitimli köpeklere temas ederek, onlara sevgilerini gösterdiler.

Muhteşem gösteri için Nevşehir JAKEM komutanı sayın Jandarma Albay Şemsettin Çetin ve JAKEM komutanlığı er ve erbaşlarına teşekkür ederiz.