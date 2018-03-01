Altınyıldız'da İlmihal Semineri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinden Kübra Altıntaş ve Mahmut Aveder'in katılımları ile gerçekleşen eğitim seminer kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Düzenlenen eğitim seminerin ardından Kübra Altıntaş ve Sahmut Aveder Altınyıldız Koleji öğrencilerinin merak ettikleri soruları cevaplamışlardır.

Öğrencilerin bilgilendirilmesi için düzenlenen bu seminere katılan Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Kübra Altıntaş ve Mahmut Aveder'e teşekkür ederiz.