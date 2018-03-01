Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

Altınyıldız'da İlmihal Semineri

Altınyıldız Koleji Fen, Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine yönelik İlmihal Yarışması kapsamında "Temizlik" konulu seminer düzenlendi.

01 Mart 2018 Perşembe 18:53
Altınyıldız'da İlmihal Semineri
banner230

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinden Kübra Altıntaş ve Mahmut Aveder'in katılımları ile gerçekleşen eğitim seminer kız ve erkek öğrencilere ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Düzenlenen eğitim seminerin ardından Kübra Altıntaş ve Sahmut Aveder Altınyıldız Koleji öğrencilerinin merak ettikleri soruları cevaplamışlardır.

Öğrencilerin bilgilendirilmesi için düzenlenen bu seminere katılan Mehmet Avlanmaz İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Kübra Altıntaş ve Mahmut Aveder'e teşekkür ederiz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim