Altınyıldız'da Başarı Bir Gelenektir

Altınyıldız Eğitim Kurumları Liseleri Akademik başarılarıyla Türkiye'nin en iyi okullarını geride bırakmaya devam diyor.

İşler Yayın grubunun düzenlemiş olduğu MF Yayınlarının Türkiye geneli sınavında Altınyıldız Koleji 12.Sınıf öğrencileri yine büyük bir başarıya imza atmıştır.

Düzenlenen sınava Nevşehir genelinde çeşitli okullardan 2.500 öğrenci, Türkiye genelinde ise 110.000 üzerinde öğrenci katılmıştır.

Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencilerinden Ülkü İkbal İlhan, eşit ağırlık il birincisi ve Türkiye 8.si olmuştur.

Sayısal alanda ise il genelinde ;

İlk 10 da 6,

İlk 20 de 14,

İlk 30 da 18 derece Altınyıldız Koleji öğrencilerinindir.

Türkiye Genelinde ise;

İlk 50 de 2 öğrenci,

İlk 100 de 5 öğrenci,

İlk 250 de 9 öğrenci,

İlk 500 de 17 öğrenci yer almıştır.

110.000'in üzerinden öğrencinin katılmış olduğu bu sınavda Türkiye Geneli ve İl Geneli dereceler elde eden Altınyıldız Koleji öğrencilerini teberik eder, Haziran ayı sonunda girecekleri AYT- TYT sınavlarında üstün başarılar dileriz.