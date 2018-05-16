Altınyıldız ‘Bir Düşün Sen’ Projesine Yoğun İlgi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Ülkemizde bilim, sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda millî ürünlerin üretiminin arttığı gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerden yaşadığı bölgedeki ulaşım sorunlarına çözüm getiren, var olan veya olmayan alternatif ulaşım araçları ve sistemleri ile toplu taşımaya yeni bakış açısı geliştiren millî ulaşım teknolojilerine yönelik MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI tarafından yapılan ‘BİR DÜŞÜN SEN’ tasarım yarışmasına katılmaya hak kazanmış ve tasarlanan PATİBÜS isimli toplu taşıma aracını anlatmak üzere Ankara’da sergiye katılmışlardır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden ELİF KILIÇ danışman öğretmeni BURAK KAYA rehberliğinde hazırladığı ‘PATİBÜS’ isimli toplu taşıma aracı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ‘BİR DÜŞÜN SEN’ tasarım yarışmasına katılmaya hak kazanan 100 eser arasına girmeyi başardı ve14-15 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da sergilenen projemiz Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ ,Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ ve Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN ve diğer ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmüştür. Ankara sergisinin ardından öğrenci ve öğretmenimize ödülleri takdim edilmiştir

Öğrencimizi ve öğretmenimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2018, 09:51